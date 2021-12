https://it.sputniknews.com/20211223/putin-russia-ha-avvertito-leuropa-dei-rischi-della-rinuncia-ai-contratti-a-lungo-termine-sul-gas-14305790.html

Putin: Russia ha avvertito l'Europa dei rischi sulla rinuncia ai contratti a lungo termine sul gas

Putin: Russia ha avvertito l'Europa dei rischi sulla rinuncia ai contratti a lungo termine sul gas

La Russia ha avvertito i partner europei del pericolo di eliminare il sistema dei contratti a lungo termine sul gas. 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T13:06+0100

2021-12-23T13:06+0100

2021-12-23T13:41+0100

economia

russia

vladimir putin

unione europea

gazprom

gas

energia

geopolitica

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/14303199_0:0:3551:1998_1920x0_80_0_0_4b6abae1a004cd4d3fc1486e4b0ae049.jpg

Lo ha affermato oggi il presidente russo Vladimir Putin, durante la tradizionale conferenza stampa annuale.Il presidente russo ha anche richiamato l'attenzione sulle richieste a Mosca di fornire gas al mercato spot, ma ha sottolineato che prima devono essere soddisfatte le richieste di contratti a lungo termine.Ha aggiunto che Gazprom fornisce l'intero volume di gas richiesto dalle sue controparti, in base ai contratti esistenti, inoltre, ha persino aumentato le forniture, anche per i Paesi europei.Un aumento tangibile dei prezzi del gas in Europa è iniziato a manifestarsi tra aprile-maggio, quando il prezzo medio spot, secondo l'indice hub TTF, oscillava tra i 250-300 dollari per mille metri cubi, mentre negli ultimi giorni d'estate il prezzo ha superato i 600 dollari e già all'inizio di ottobre i 1.000 dollari. Il 21 dicembre è stato raggiunto il massimo storico nel mercato dei futures, a 2.190 dollari per mille metri cubi. Non si registravano prezzi così costantemente elevati nell'intera storia del funzionamento degli hub del gas in Europa a partire dal 1996.

https://it.sputniknews.com/20211020/putin-ribadisce-russia-non-interessata-allaumento-dei-prezzi-del-gas-in-europa-13391561.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, russia, vladimir putin, unione europea, gazprom, gas, energia, geopolitica, gas russo