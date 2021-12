https://it.sputniknews.com/20211223/putin-parla-sui-rapporti-con-litalia-sotto-il-governo-draghi-14307090.html

Putin: l'Italia può avere un ruolo nella normalizzazione delle relazioni Russia-Nato e Russia-UE

Putin: l'Italia può avere un ruolo nella normalizzazione delle relazioni Russia-Nato e Russia-UE

I rapporti tra Italia e Russia sono buoni, indipendentemente dal partito politico al potere, ritiene Vladimir Putin. 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T13:37+0100

2021-12-23T13:37+0100

2021-12-23T15:20+0100

italia

russia

vladimir putin

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/14304002_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_66364b7e3796a7d057f8b697759bf8b8.jpg

Secondo il presidente russo, i rapporti tra Italia e Russia sono buoni, indipendentemente dal partito politico al potere, ha detto Vladimir Putin alla sua conferenza stampa annuale."Tra noi e l'Italia, per quanto sento io, ci sono relazioni se non esemplari, quantomeno buone, stabili. Mi sembra che ciò abbia un carattere superpartes, indipendente dalle forze politiche che oggi sono al comando in Italia, nella Repubblica italiana, al governo", ha aggiunto Putin.Il fatto che l'Italia faccia parte della NATO non impedisce la collaborazione tra i nostri paesi, ha affermato Putin. Infatti, secondo il presidente russo, l'Italia potrebbe avere un ruolo chiave nella normalizzazione dei rapporti tra la Russia e l'UE e la Russia e la NATO.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, russia, vladimir putin, mario draghi