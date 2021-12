https://it.sputniknews.com/20211223/obbligo-di-mascherine-allaperto-stop-a-discoteche-e-feste-tutte-le-misure-annunciate-da-speranza-14314147.html

Obbligo di mascherine all'aperto, stop a discoteche e feste: tutte le misure annunciate da Speranza

Il nuovo decreto approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri per contrastare la diffusione della variante Omicron prevede la riduzione della durata del green pass da nove a sei mesi, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e lo stop a discoteche e feste fino al 31 gennaio.

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri il decreto legge che contiene le misure per frenare la diffusione della variante Omicron in vista delle festività natalizie. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in apertura della conferenza stampa che si è svolta al termine della riunione.Green pass e terza doseTra le misure c’è la riduzione da nove a sei mesi della validità del green pass. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal primo febbraio mentre da domani l’intervallo tra la seconda e la terza dose di vaccino, dopo il via libera dell’Aifa, verrà ridotto da cinque a quattro mesi.MascherinePer contrastare la diffusione del contagio torna anche l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. I dispositivi di protezione Ffp2 saranno necessari inoltre per i trasporti a lunga percorrenza, per prendere autobus e metropolitane, per assistere ai concerti, andare allo stadio e al cinema, dove è stato introdotto anche il divieto di consumare cibi e bevande. Stop a discoteche e feste fino al 31 gennaioIl super green pass, ovvero quello riservato a guariti e vaccinati, servirà per accedere anche a musei, sale gioco e ristorazione al banco, mentre l’utilizzo del green pass a tre condizioni verrà esteso anche ai corsi di formazione in presenza. Le Rsa, invece, saranno accessibili liberamente soltanto ai vaccinati con tre dosi. Chi ha effettuato solo due dosi, invece, dovrà sottoporsi al tampone.Nessun accenno invece all’estensione dell’obbligo vaccinale ai dipendenti della pubblica amministrazione.I dati sui contagiI vaccini proteggono dalla variante Omicron, assicura anche il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, aggiungendo come la nuova mutazione, che ora è responsabile del 28 per cento dei contagi, potrà diventare presto dominante anche nel nostro Paese, soppiantando la variante Delta. La parola d’ordine in questa fase di studi preliminari sulla nuova mutazione del virus arrivata dal Sud Africa, quindi, è “prudenza”.Intanto, secondo il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, quello che è certo è che la nuova variante ha una contagiosità “superiore di cinque volte rispetto alla Delta”. I vaccini, assicurano gli esperti, restano lo strumento principale per proteggere dal rischio di sviluppare la malattia grave. Una protezione che aumenta con la dose booster.Proprio grazie alle vaccinazioni, che finora secondo i dati del ministro Speranza hanno raggiunto l’88,7 per cento della popolazione italiana, il numero dei decessi si è abbassato di tre volte rispetto al 2020. Per questo l’appello del ministro e dei tecnici in vista del Natale è di “mantenere comportamenti individuali adeguati, facendo attenzione e utilizzando il più possibile le misure di precauzione come le mascherine e il distanziamento sociale”.

