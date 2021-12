https://it.sputniknews.com/20211223/oasi-dei-gatti-incendiata-trova-supporto-in-damiano-dei-maneskin-14311859.html

Oasi dei gatti incendiata, trova supporto in Damiano dei Maneskin

Oasi dei gatti incendiata, trova supporto in Damiano dei Maneskin

Il rifugio per gatti alla porte di Bologna incendiato tempo fa da una mano ignota che aveva portato alla morte di 8 gatti e alla distruzione dell’intera... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T20:06+0100

2021-12-23T20:06+0100

2021-12-23T20:06+0100

gatto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11331232_0:270:2879:1889_1920x0_80_0_0_529a6f12b4659070a7ae76ae08bf7a1d.jpg

I volontari dell’Associazione Una zampa sul cuore che gestiscono l’oasi felina di Pianoro non hanno creduto alle loro orecchie quando il cantante si è offerto di sostenere la ricostruzione del centro.L’Oasi Felina di Pianoro ha ricordato la generosità di Damiano e della sua compagna attraverso un post pubblicato sul profilo Facebook dell’associazione:Queste le parole di Damiano rivolte al centro di recupero e accoglienza dei gatti, seguite dal ringraziamento di tutti i volontari e con la promessa di conoscersi presto in presenza.“Un giovane ragazzo dall'animo nobile e sensibile, che tra i suoi mille impegni ha saputo trovare il tempo e il modo per starci vicino e di farci commuovere. Grazie Damiano, vi aspettiamo in Oasi”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gatto