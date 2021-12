https://it.sputniknews.com/20211223/numero-uno-di-gazprom-annuncia-data-di-avvio-del-secondo-ramo-di-nord-stream-2-14306949.html

Numero uno di Gazprom annuncia data di avvio del secondo ramo di Nord Stream 2

Alexey Miller ha affermato che entrambi i rami di Nord Stream 2 saranno operativi entro la fine dell'anno. 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T14:04+0100

Il primo ramo del gasdotto Nord Stream 2 si trova già con la pressione necessaria per il funzionamento, mentre il secondo avrà la stessa condizione entro la fine di quest'anno, ha affermato l'amministratore delegato di Gazprom Alexey Miller. Ha definito il gasdotto un megaprogetto e ha sottolineato che sebbene la società abbia partner finanziari affidabili dall'estero, la Russia lo ha costruito da sola, e lo ha fatto in condizioni difficili e sotto pressione; tuttavia, la società non ha mai dubitato della realizzazione dell'infrastruttura. Il 17 dicembre l'operatore del gasdotto Nord Stream AG ha annunciato di aver iniziato a riempire di gas il secondo ramo e di comunicare successivamente i prossimi passaggi tecnici. Nord Stream 2 è costituito da due rami con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che collegano le coste russe con la Germania attraverso il Mar Baltico. L'operatore del progetto è Nord Stream 2 AG, società controllata al 100% da Gazprom. I partner finanziari dell'azienda sono Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper e Wintershall.

