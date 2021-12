https://it.sputniknews.com/20211223/novavax-arriva-in-italia-da-gennaio-sara-il-quinto-vaccino-contro-covid-19-14300455.html

Novavax arriva in Italia da gennaio, sarà il quinto vaccino contro il Covid-19

Novavax arriva in Italia da gennaio, sarà il quinto vaccino contro il Covid-19

A partire dal mese di gennaio 2022, sarà disponibile in Italia anche il quinto vaccino contro il Covid-19 approvato prima dall’Ema e poi dall’Aifa. Si tratta... 23.12.2021, Sputnik Italia

Questo vaccino è facile da conservare, perché basta un normale frigorifero, nel quale può essere conservato anche per diversi mesi. Per queste sue caratteristiche, è previsto che potrà dare una grossa mano nella distribuzione del vaccino contro il coronavirus nei paesi dove il vaccino è giunto solo in maniera ridotta.“Ha mostrato un’efficacia del 90% in diversi e ampi studi clinici, testato su 50mila volontari, 30mila dei quali hanno ricevuto il vaccino. È stato provato anche sugli anziani. L’efficacia si mantiene costante negli ultrasessantacinquenni. Nessun evento avverso preoccupante. Inoltre è un vaccino molto maneggevole, da conservare in frigo e per diversi mesi”, ha riferito Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, al Corriere della Sera.Per quanto riguarda l’accettazione da parte dei più riluttanti, Popoli spiega:“Ha un meccanismo d’azione diverso. Contiene proteine ricombinanti del virus, cioè coltivate in laboratorio. È possibile che questa metodica tradizionale possa risultare più rassicurante per coloro che temono i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) anche se non c’è nessuna ragione per diffidare degli altri anti-Covid”.

