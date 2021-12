https://it.sputniknews.com/20211223/natale-in-quarantena-per-alessandro-di-battista-e-la-sua-famiglia-14307691.html

Natale in quarantena per Alessandro Di Battista e la sua famiglia

Alessandro Di Battista si godrà le vacanze di Natale in assoluto riposo, chiuso in casa con la sua famiglia in quarantena perché positivo al coronavirus. 23.12.2021, Sputnik Italia

Di Battista è in isolamento fiduciario con la moglie Sahra e prole, perché nonostante la terza dose di vaccino il coronavirus non gli ha lasciato scampo.L’ex pentastellato su Instagram si ritrae in una foto con tutta la famiglia in cui si mostrano con mascherine protettive sul volto.E poi Di Battista ne approfitta anche per fare un poco di pubblicità alla moglie che di mestiere fa la traduttrice freelance.“Sahra che fa le traduzioni (a proposito, se siete interessati a traduzioni)” contattatela scrive nel post. Del resto Di Battista non ha lo stipendio da parlamentare e non facendo parte di un partito forte che lo possa candidare alle prossime elezioni politiche, difficilmente lo vedremo in Parlamento per molti anni ancora.Intanto lui si impiega scrivendo articoli e quando non “aggredito” dal Covid-19 se ne va in giro per il mondo a fare il reporter.

