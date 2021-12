https://it.sputniknews.com/20211223/napoli-intubato-lex-senatore-no-vax-e-grave-14302558.html

Napoli, intubato l'ex senatore no-vax: è grave

Bartolomeo Pepe, ex senatore eletto con il Movimento 5 Stelle e convinto no-vax è stato intubato per una polmonite interstiziale bilaterale dopo aver contratto il Covid.

Sono gravissime le condizioni di Bartolomeo Pepe, ex senatore e no-vax convinto, arrivato nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli per un-insufficienza respiratoria.La diagnosi è stata di polmonite bilaterale interstiziale da COVID. L’ex parlamentare, eletto nel 2013 con il Movimento 5 Stelle, è stato sopposto prima ad una ventilazione non invasiva e poi al casco ad alti flussi. I polmoni, però, non rispondevano adeguatamente e quindi i medici hanno deciso di procedere con l’intubazione.Il politico, come si legge sul Messaggero, è monitorato costantemente e, oltre al supporto respiratorio, è curato con cortisone, immunoglobuline e farmaci antivirali.Tra le iniziative organizzate quando era senatore, a far discutere particolarmente era stata proprio quella della proiezione del documentario di Andrew Wakefield, Vaxxed, sulla correlazione tra le campagne vaccinali e i disturbi dello spettro autistico.Nella sua Napoli, invece, si è battuto a lungo contro l’inquinamento e i rifiuti tossici. La sua prognosi resta riservata. I medici, sentiti dal Messaggero, parlano di “situazione molto critica”.Al momento, secondo quanto riferisce il personale sanitario, tutti i letti di terapia intensiva dell’ospedale sono occupati da pazienti COVID non vaccinati.

