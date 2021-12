https://it.sputniknews.com/20211223/napoli-iniziativa-giocattolo-sospeso-per-i-bambini-da-parte-del-sindaco-e-della-giunta-comunale-14301226.html

Napoli, iniziativa ‘giocattolo sospeso’ per i bambini da parte del sindaco e della Giunta comunale

Napoli, iniziativa ‘giocattolo sospeso’ per i bambini da parte del sindaco e della Giunta comunale

Dalla pratica di regalare un caffè al bar a uno sconosciuto, il “caffè sospeso”, al “giocattolo sospeso”, per allietare il Natale dei bambini e delle bambine... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T15:35+0100

2021-12-23T15:35+0100

2021-12-23T15:36+0100

napoli

natale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/19/39/193902_1127:180:3169:1328_1920x0_80_0_0_4901bb8534798dec318c3e34c7f91d7d.jpg

Il “giocattolo sospeso” è un appuntamento previsto per le ore 15:30 di giovedì a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Saranno presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e gli assessori, questi faranno gli auguri ai bambini e alle bambine della città, donando a una delegazione di rappresentanza dei giocattoli. Lo riporta Napoli Today.L’iniziativa “giocattolo sospeso” ha riguardato più in generale tutti i negozi di giocattoli del capoluogo partenopeo, dove, in questi giorni, i cittadini e le cittadine hanno potuto acquistare un giocattolo da donare ai bambini della città.Promotori dell’iniziativa i negozi di giocattoli aderenti e l’associazione Giovani cattolici partenopei.

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli, natale