Morte post-vaccino di Camilla Canepa, al via audizioni dei medici

Sono stati sentiti dai pm i medici dell'ospedale di Lavagna per capire perché nella documentazione sul primo ricovero non era stato menzionato che la 18enne... 23.12.2021, Sputnik Italia

In qualità di persone informate dei fatti sono iniziate le audizioni davanti ai pm Francesca Rombolà e Stefano Puppo, insieme al procuratore Francesco Pinto, dei medici dell'ospedale di Lavagna all'interno dell'inchiesta sulla morte della studentessa 18enne ligure Camilla Canepa, deceduta per una trombosi dopo essere stata inoculata con il siero anti-Covid di AstraZeneca durante un open day organizzato dalla regione in cui risiedeva.Secondo quanto riportato dall'Ansa, gli inquirenti stanno cercando di capire come mai nella documentazione clinica del primo ricovero non è stato menzionato che la giovane era stata appena vaccinata. La 18enne Camilla Canepa è morta per trombosi dopo che si era vaccinata contro il Covid con il siero di AstraZeneca nell'ambito di un open day organizzato dalla regione Liguria.Dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Lavagna a cui si era rivolta per un malessere, nonostante piastrine in calo Camilla era ritornata allo stesso ospedale dopo una decina di giorni in condizioni disperate per una trombosi al seno cavernoso. Trasferita al policlinico San Martino di Genova il quadro clinico non è migliorato nonostante un intervento chirurgico per rimuovere il trombo e il 10 giugno la giovane è deceduta.

