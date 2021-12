https://it.sputniknews.com/20211223/marina-militare-usa-sequestra-nave-apolide-con-1400-mitragliatori-ak-47-nel-mare-arabico-14305527.html

Mare Arabico, marina militare USA sequestra "nave apolide" con 1.400 mitragliatori AK-47

Mare Arabico, marina militare USA sequestra "nave apolide" con 1.400 mitragliatori AK-47

Secondo quanto riferito, le navi da pattugliamento della Marina statunitense USS Tempest (PC 2) e USS Typhoon (PC 5) hanno sequestrato una nave, il 20... 23.12.2021, Sputnik Italia

La marina militare americana ha confermato che all'inizio di questa settimana la 5° Flotta ha sequestrato circa 1.400 fucili d'assalto AK-47 e almeno 226mila munizioni da un peschereccio apolide che viaggiava nella parte settentrionale del Mar Arabico.Le armi e le munizioni sono state scoperte dalle forze della marina durante un controllo, "in conformità con il diritto internazionale nel Mare Arabico".Secondo la parte statunitense, i cinque uomini dell'equipaggio della nave sono stati tutti identificati come cittadini yemeniti e saranno riportati nel loro paese di origine. Sebbene descritta come "nave apolide", i militari americani hanno osservato, nel loro comunicato, che evidenze non divulgate suggerivano che fosse "proveniente dall'Iran".L'episodio avviene diversi mesi dopo che il cacciatorpediniere missilistico USS Winston S. Churchill (DDG 81) ha sequestrato forniture illecite di armi e componenti di armi a largo della costa della Somalia. Il sequestro, condotto tra l'11 e il 12 febbraio, aveva portato alla confisca di un nascondiglio di armi, tra cui migliaia di fucili d'assalto AK-47, mitragliatrici leggere, lanciagranate con propulsione a razzo e fucili da cecchino pesanti.

