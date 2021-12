https://it.sputniknews.com/20211223/lampedusa-sbarcati-119-migranti-il-centro-al-collasso-di-natale-14302716.html

Lampedusa, sbarcati 119 migranti: il centro al collasso di Natale

Lampedusa, sbarcati 119 migranti: il centro al collasso di Natale

Sono giunti 119 migranti a Lampedusa, da mercoledì notte e fino all'alba di giovedì, a bordo di tre diverse imbarcazioni. 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T12:04+0100

2021-12-23T12:04+0100

2021-12-23T12:04+0100

migranti

lampedusa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/12265169_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_f82248ae6e96b119a2d11d9811112f2a.jpg

Nella giornata di mercoledì 22 dicembre, con quattro diversi barconi, erano già approdati 221 persone. Al centro di contrada Imbriacola, al momento, si trovano 370 persone, a fronte dei 250 posti disponibili.Il centro, in altri tempi, ha supportato anche numeri oltre il migliaio, ma erano periodi estivi.Intanto, però, il sindaco di Lampedusa e Linosa prova ad andare oltre la perenne situazione emergenziale e a Lampedusa ha inaugurato, mercoledì, un nuovo spazio culturale ed aggregativo, pensato appositamente per i nostri giovani.“Un ambiente polifunzionale e flessibile caratterizzato dalla presenza di strumentazioni che possono supportare diversi tipi di laboratori e workshop, videoproiezioni - con la possibilità di realizzare cineforum - e tavoli per lavori di gruppo. C’è anche un angolo-cucina per rendere ancora più confortevoli ed aggregative le attività all’interno del nuovo “punto d'incontro” al quale abbiamo dato un nome che, per noi di Lampedusa, ha un significato particolare e profondo: U' Scogghiu”.Questa realtà, realizzata negli ex uffici del Comune di via Cameroni (angolo via Cattaneo) è stata fortemente voluta dal Comune di #Lampedusa e #Linosa, ed è nata nell’ambito del progetto Fare Scuola promosso dalla Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, con il contributo di #Enel Cuore onlus.”

lampedusa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migranti, lampedusa