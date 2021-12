https://it.sputniknews.com/20211223/la-francia-toglie-il-segreto-ai-documenti-classificati-sulla-guerra-dalgeria-14309802.html

La Francia toglie il segreto ai documenti classificati sulla guerra d'Algeria

La Francia toglie il segreto ai documenti classificati sulla guerra d'Algeria

Questi archivi includono materiali di polizia e militari, nonché documenti del ministero degli Esteri francese. Gli archivi sono stati secretati per 75 anni ed erano accessibili solo da personale autorizzato. Lo scorso marzo il presidente francese Emmanuel Macron si è impegnato a facilitare l'accesso agli archivi classificati relativi alla guerra d'Algeria. Si trattava di documenti classificati fino al 1971 in quanto "segreti di difesa" (qualsiasi informazione estremamente sensibile riguardante la sicurezza nazionale francese). L'amministrazione presidenziale ha osservato che la procedura ridurrà i tempi di attesa per i ricercatori per accedere agli archivi.Tra il 1954 e il 1962, la Francia ha intrapreso una guerra contro il movimento per l'indipendenza dell'Algeria, che all'epoca era una colonia. Centinaia di migliaia di cittadini algerini sono stati uccisi ed i soldati francesi sono stati accusati di aver fatto ricorso a tecniche di tortura contro gli algerini. I cittadini francesi sono rimasti scioccati dalla guerra e hanno tentato un colpo di stato contro l'allora presidente, Charles de Gaulle, fallito. Nel 1962 l'Algeria ottenne l'indipendenza dalla Francia. La guerra d'Algeria rimane ancora un argomento molto delicato in Francia.

