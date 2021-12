https://it.sputniknews.com/20211223/in-giappone-varata-la-prima-petroliera-elettrica-al-mondo-14311533.html

In Giappone varata la prima petroliera elettrica al mondo

La prima nave cargo elettrica al mondo Asahi è stata messa in acqua in Giappone. 23.12.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/14311572_9:0:1385:774_1920x0_80_0_0_8d5a29e731f79ef09fbd818d01928943.jpg

La prima petroliera elettrica al mondo fabbricata della KOA Industry Co. è stata varata in Giappone. Secondo un comunicato della compagnia giapponese, la cerimonia si è svolta ieri nel cantiere navale della prefettura di Kagawa, sull'isola di Shikoku. Per la petroliera è stato scelto il nome "Asahi". La lunghezza della nave è di 62 metri e l'altezza totale è di 10,3 metri. La stazza immatricolata della nave cisterna è di 499 tonnellate e il volume di stoccaggio del carburante è di 1.280 metri cubi. La nave è dotata di batterie agli ioni di litio con una capacità totale di 3.480 kilowatt. La petroliera dovrebbe essere utilizzata a partire da marzo 2022 per rifornire le navi transoceaniche nella baia di Tokyo.

2021

Notiziario

it_IT

