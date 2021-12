https://it.sputniknews.com/20211223/il-vaticano-si-trincera-contro-il-covid-19-e-rinforza-il-green-pass-pontificio-14311325.html

Il Vaticano si trincera contro il Covid-19 e rinforza il green pass pontificio

Il Vaticano si trincera contro il Covid-19 e rinforza il green pass pontificio

Le nuove regole della Città del Vaticano per chi non si vaccina ed è un dipendente della Santa Sede si inaspriscono. In sintesi il Vaticano ricalca le regole... 23.12.2021, Sputnik Italia

Ciò significa che chi lavora in vaticano dovrà essere provvisto di green pass pontificio e che tutti i visitatori che vorranno accedere alla basilica, al museo o ad altri contesti interni alle mura vaticane, saranno obbligate a esibire il green pass.I dipendenti che non saranno provvisti di green pass rischiano di essere sospesi dal lavoro e di restare senza stipendio.Ma non è tutto, poiché tutto il personale che lavora in Vaticano a contatto con il pubblico, dal 31 gennaio 2022 sarà ammesso al lavoro soltanto se avrà fatto la terza somministrazione del vaccino contro il coronavirus.

