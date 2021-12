https://it.sputniknews.com/20211223/il-tampone-per-il-governatore-del-friuli-venezia-giulia-allontana-dalla-volonta-di-vaccinarsi-14300554.html

Il tampone? Per il governatore del Friuli Venezia Giulia allontana dalla volontà di vaccinarsi

Il tampone? Per il governatore del Friuli Venezia Giulia allontana dalla volontà di vaccinarsi

Per il governatore, l'idea paventata dal governo di obbligare ai tamponi anche chi è vaccinato sembra essere una misura che può "allontanare le persone dalla... 23.12.2021, Sputnik Italia

Intervistato dalla Stampa, il governatore della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga ha riferito che la variante Omicron fa sì paura, ma la situazione è sotto controllo: "Con le attività aperte e la mobilità garantita, grazie al vaccino, siamo meno colpiti di un anno fa. Un dato è sicuro: abbiamo la metà delle ospedalizzazioni", riporta Adnkronos.Aggiunge poi che non "dobbiamo farci prendere dal panico", come riportato da vari media:Il governatore, pochi giorni fa, in una altra intervista a rainews24, aveva ribadito il concetto che i tamponi non sono la soluzione, concetto ricalcato nell'intervista a La Stampa:Condivide poi in pieno la scelta di chi ha deciso di dare una stretta anche per quest'anno alle feste di piazza: "Condivido la scelta di quei comuni che hanno deciso di abolire le feste di Capodanno. Piazze e luoghi affollati ancora per quest'anno sarà meglio evitarli. Non possiamo permetterci di mettere a rischio attività produttive e sociali per ballare in piazza una sera".

