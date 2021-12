https://it.sputniknews.com/20211223/il-belgio-conferma-laddio-ai-reattori-nucleari-entro-il-2025-14312278.html

Il Belgio conferma l'addio ai reattori nucleari entro il 2025

Il Belgio conferma l'addio ai reattori nucleari entro il 2025

In Belgio la maggioranza ha confermato la decisione di spegnere tutti i reattori nucleari nel 2025 e di voler invece investire in piccoli reattori modulari... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T17:52+0100

2021-12-23T17:52+0100

2021-12-23T17:52+0100

energia

nucleare

belgio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/95/03/950307_0:226:4728:2886_1920x0_80_0_0_36660f0b69683372fe53b69a104064d0.jpg

Il governo federale ha raggiunto un accordo per rinunciare parzialmente all'energia nucleare questa mattina, secondo l'emittente belga RTBF. È stato approvato il cosiddetto piano A, che prevede la cessazione dell'attività dei reattori nucleari nel 2025.Allo stesso tempo il Belgio non abbandonerà completamente l'energia nucleare, investendo circa 100 milioni di euro in piccoli reattori modulari, ha affermato l'emittente, citando la seconda parte dell'accordo. Ciò significa che i vecchi reattori verranno chiusi, mentre gli investimenti verranno trasferiti su una nuova generazione di reattori nucleari, ha affermato RTBF. Nel 2020, la filiale belga della società energetica francese Electrabel SA ha notificato ai dipendenti la sua intenzione di interrompere l'allocazione di fondi per garantire la longevità delle centrali nucleari sullo sfondo delle incertezze relative alla graduale eliminazione del nucleare nel Paese. La società temeva che il tempo rimanente non sarebbe stato sufficiente per completare una lunga serie di passaggi per estendere il funzionamento dei reattori; si è quindi deciso di rinunciare a tutti i reattori entro il 2025, senza attendere la decisione definitiva del governo.

belgio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

energia, nucleare, belgio