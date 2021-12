https://it.sputniknews.com/20211223/gimbe-e-le-proposte-per-il-natale-obbligo-vaccinale-e-mascherine-ffp2-al-chiuso-14306733.html

Gimbe e le proposte per il Natale: obbligo vaccinale e mascherine Ffp2 al chiuso

Gimbe e le proposte per il Natale: obbligo vaccinale e mascherine Ffp2 al chiuso

Cosa metterebbe la Fondazione Gimbe sotto l’albero di Natale degli italiani in questo finire di 2021? Sicuramente delle mascherine Ffp2 da indossare al chiuso... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T17:26+0100

2021-12-23T17:26+0100

2021-12-23T17:26+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/14200210_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a538faa37f70ff6d61b6e481dc2caf27.jpg

Poi sotto l’albero degli italiani che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi, la Fondazione Gimbe metterebbe una siringa contenente il siero di uno dei tanti vaccini contro la Covid-19 approvati dall’Ema e dall’Aifa, compreso il più recente Novavax che in Italia sarà disponibile da gennaio.E per quanti sono vaccinati con prima e seconda dose, la Fondazione Gimbe prevede come regalo natalizio una riduzione della durata del green pass, in modo tale che siano “invogliati” a fare la terza dose quanto prima.Questi i regali di Natale Gimbe per scongiurare una quarta ondata da variante omicron che ormai pare che stia estendendo i suoi tentacoli su tutto il territorio nazionale.La cabina di regia ha infatti proposto la riduzione del green pass da 9 a 6 mesi dall’1 febbraio 2022. La distanza tra la seconda e la terza dose scende da 5 a quattro mesi con ordinanza del Ministro della Salute.Obbligo nazionale di mascherina all’aperto anche in zona bianca fino al 31 gennaio e uso delle mascherine Ffp2 in cinema, teatri ed eventi sportivi.I dati della Fondazione GimbeEcco invece i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe.Nella settimana tra il 15 e il 21 dicembre, rispetto al precedente periodo preso in esame, aumentano i contagi Covid-19 in Italia e di conseguenza salgono anche ricoveri e decessi.

https://it.sputniknews.com/20211223/atteso-alle-ore-17-decreto-su-green-pass-ridotto-a-6-mesi-mascherine-ffp2-divieto-feste-allaperto-14308578.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia