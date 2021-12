https://it.sputniknews.com/20211223/galli-terza-dose-non-sara-lultima-contro-il-covid-14313887.html

Galli: terza dose non sarà l'ultima contro il Covid

Galli: terza dose non sarà l'ultima contro il Covid

Secondo l'infettivologo numero uno dell'ospedale Sacco di Milano, è "ipotizzabile" una dose booster con cadenza annuale contro il ceppo dominante. 23.12.2021

Dopo un anno in cui sono emerse diverse varianti di coronavirus, dalla Alfa alla Delta e per ultima la Omicron, che hanno notevolmente degradato l'efficacia dei vaccini anti-Covid sviluppati, parlando con Adnkronos il direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha sostenuto che la terza dose booster su cui le autorità sanitarie ed i governi ora insistono potrebbe non essere l'ultima per sconfiggere il virus.Pertanto, secondo Galli, è possibile che sul modello dell'influenza sarà necessaria una dose aggiornata ogni anno di vaccino, opportunamente sviluppato contro la variante più pericolosa e dominante.A sostegno della sua ipotesi, Galli ha ricordato che la variante Omicron "ha 32 mutazioni rispetto al virus di Wuhan e giustificherebbe da sola che venga messo in piedi un nuovo vaccino".Ricordiamo che secondo gli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, a fronte di un 85% di vaccinati, in Italia è stato registrato il record giornaliero di numero di contagi, pari a 44.595.

