Figliuolo: le pillole antivirali per curare il Covid-19 sono arrivate anche in Italia

Le pillole per curare il Covid-19 sono arrivate, sono disponibili anche in Italia. 23.12.2021, Sputnik Italia

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la campagna vaccinale e l’emergenza sanitaria, in un'intervista ha fatto il punto della situazione sulle nuove pillole antivirali da usare per curare la malattia.I due farmaci si usano per curare la malattia nelle prime fasi dell’insorgenza e si assumono per via orale. Non sostituiscono il vaccino, ma aiutano chi ha contratto la malattia ad evitare di incorrere nelle evoluzioni più gravi del Covid-19.

