"L'Ecuador introduce l'obbligo vaccinale contro il Covid-19. Questa decisione è stata presa per l'attuale situazione epidemiologica, dovuta all'aumento del numero di contagi e alla presenza di nuovi ceppi preoccupanti, come Omicron", si legge nella nota del ministero della Salute, che rileva che verrà fatta un'eccezione per le persone che non possono essere vaccinate per motivi medici.