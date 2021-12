https://it.sputniknews.com/20211223/crisanti-dice-che-agli-italiani-sono-state-dette-cose-sul-covid-19-che-non-si-sono-avverate-14310351.html

Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova ha detto che tra le cose non vere raccontate agli italiani c’è ad esempio il fatto che il green pass che dura un anno con un vaccino che ne dura 6 mesi.“Abbiamo raccontato agli italiani che a settembre avremmo avuto l'immunità di gregge quando a giugno era chiaro che il vaccino sarebbe durato 6 mesi. Mi preoccupa che abbiamo raccontato agli italiani cose che non si sono avverate, abbiamo imposto un green pass assolutamente incoerente con la realtà epidemiologica. Non si può dire 'a settembre avremo l'immunità di gregge' e 'il green pass protegge', questo ha ricadute sulla credibilità”, ha aggiunto come riportato dall’Adnkronos.Quando si decise di affidare la distribuzione dei vaccini in Italia alle Forze Armate italiane e la campagna vaccinale al generale Figliuolo, Crisanti disse che sarebbe stato meglio affidare la distribuzione ad Amazon. La distribuzione e la gestione della campagna vaccinale da parte delle Forze Armate ha permesso di raggiungere gli obiettivi che il piano si era prefissato anche in anticipo sui tempi.

