https://it.sputniknews.com/20211223/cina-nuovo-lockdown-per-la-citta-di-xian-a-partire-dalla-mezzanotte-in-13-milioni-bloccati-a-casa-14300071.html

Cina, nuovo lockdown per la città di Xi'an: 13 milioni bloccati a casa a partire dalla mezzanotte

Cina, nuovo lockdown per la città di Xi'an: 13 milioni bloccati a casa a partire dalla mezzanotte

Nuovo lockdown in Cina: gli abitanti della città di Xi'an saranno costretti, dalla mezzanotte di oggi, a stare chiusi nelle proprie case e a seguire le... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T09:31+0100

2021-12-23T09:31+0100

2021-12-23T09:46+0100

mondo

cina

coronavirus

allarme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/917/63/9176389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c344b97bb238b1b2798a0be0e12f9da8.jpg

Poche le eccezioni per questo nuovo lockdown che sta interessando la città cinese di Xi'an.A dover stare a casa, con poche eccezioni, i suoi 13 milioni di abitanti. La decisione viene presa dalle autorità, all'indomani della scoperta di nuovi 63 casi, come riportano i media locali.Il focolaio si sarebbe sviluppato a partire da alcuni casi "d'importazione".Non è stata specificata, per il momento, la variante che ha portato al nuovo esplodere dell'epidemia, ma i cittadini sono stati invitati a recarsi subito in ospedale, se in presenza di sintomi, o a rimanere nelle proprie case, in quarantena, se in sospetto di aver avuto contatti con persone contagiate.Dalla mezzanotte di questo giovedì verrà chiesto a tutte le famiglie della città di "inviare un membro della famiglia fuori solo una volta ogni due giorni per acquistare beni di prima necessità". Gli altri restanti componenti della famiglia saranno invitati a rimanere nelle proprie abitazioni, ha affermato il governo della città in una nota, come riportato dai vari media.Scuole chiuse e anche tutti i negozi, eccetto quelli che forniscono beni di prima necessità, vale a dire medicinale e cibo.Cancellati, per la maggior parte, i voli da e per la città.Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, la Vice Premier Sun Chunlan ha esortato ad adottare "misure rapide di contenimento del virus per frenare la diffusione del virus".Anche il museo che ospita il famoso esercito di terracotta, il mausoleo del primo imperatore cinese di 2.000 anni fa, è stato chiuso fino a "data da definirsi".

https://it.sputniknews.com/20211221/covid-record-di-contagi-giornalieri-in-spagna-quasi-50-mila-14287222.html

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, cina, coronavirus, allarme