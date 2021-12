https://it.sputniknews.com/20211223/boom-degli-asset-digitali-nel-2021-e-le-criptovalute-arrivano-anche-sotto-lalbero-14306196.html

Boom degli asset digitali nel 2021, le criptovalute arrivano anche sotto l'albero

Boom degli asset digitali nel 2021, le criptovalute arrivano anche sotto l'albero

Secondo un sondaggio di One Poll per Bitpanda gli investimenti nelle criptovalute spopolano tra la "generazione Z". E c'è anche chi quest'anno regalerà beni digitali.

Aumentano di valore nel tempo, rappresentano un mercato dinamico e in crescita, si acquistano facilmente e senza stress. Ecco perché sotto l’albero, in questo Natale 2021, sempre più persone hanno deciso di sostituire i tradizionali pacchetti con beni digitali.Che si tratti di Bitcoin o altre criptovalute, oppure di Nft, gli asset crypto stanno riscuotendo sempre più interesse, in particolare nella cosiddetta Generazione Z, quella dei nati tra il 1995 e il 2010. A confermarlo è una ricerca effettuata da OnePoll, per conto di Bitpanda, che si occupa di investimenti in criptovalute.“I membri della Gen-Z stanno diventando un pubblico enorme e sono interessati a tutto ciò che accade in questo mondo. Non stupisce, pertanto, che per molti di loro i classici regali natalizi abbiano lasciato spazio agli asset digitali, versatili e utili per migliorare la propria educazione finanziaria”, ha spiegato Orlando Merone, Country Manager di Bitpanda in Italia, citato da Askanews.“Se per qualcuno gli asset digitali rappresentano ancora qualcosa da associare al futuro, - aggiunge - possiamo affermare che per molti giovani questi siano già il presente”.Secondo la ricerca, gli asset digitali vengono considerati un valido strumento per il proprio portafoglio, davanti ad un futuro finanziario che la maggior parte dei giovani percepisce come incerto.Oltre la metà del campione intervistato da One Poll, il 66 per cento, si dichiara disposto ad investire nelle criptovalute per avere un’ulteriore entrata finanziaria. I più entusiasti sono i giovani sotto i 44 anni e gli uomini.“In Bitpanda, il 25 per cento degli utenti sono della Gen-Z, una percentuale indicativa di un vero e proprio cambiamento culturale all’orizzonte, che non può essere ignorato”, rimarca il country manager della società, ponendo l’accento sull’evoluzione del web.Nel metaverso, infatti, il nuovo universo virtuale a cui puntano ormai le principali piattaforme social, le criptovalute potranno avere un ruolo da protagoniste.

