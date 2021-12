https://it.sputniknews.com/20211223/belgio-svelata-frode-per-ottenere-il-green-pass-un-uomo-si-vaccina-8-volte-con-documenti-altrui-14298727.html

Belgio, svelata frode per ottenere il Green pass: un uomo si vaccina 8 volte con documenti altrui

In Belgio un uomo si è fatto vaccinare per 8 volte; fermato (e arrestato) mentre era in procinto di ricevere la nona dose. Scoperta la frode: l'uomo si... 23.12.2021, Sputnik Italia

Succede in Belgio, a Charleroi, cittadina nella regione della Vallonia. Un uomo si è presentato per effettuare la vaccinazione e fin qui nulla di strano, non fosse che questa domenica per lui era la nona volta.In totale, nel recente passato, ne aveva già fatto ben 8 di vaccini. Ora si apprestava a fare una nona ulteriore dose.Ma per i sanitari qualcosa non torna: i documenti presentati dall'uomo non sono i suoi. Svelata quindi la frode: probabilmente in cambio di un compenso monetario, l'uomo si era presentato usando i documenti di terzi, che avrebbero così ottenuto il Green pass.Non sembrano avergli fatto male le 8 dosi già ricevute: l'uomo è apparso in buona salute. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno però provveduto all'arresto.

