Babbo Natale come lo conosciamo è un'invenzione della Coca-Cola?

Ma ogni fine anno si riapre il dibattito se questo personaggio sia un'invenzione della società americana di bibite Coca-Cola. La risposta è si. Il personaggio è apparso per la prima volta come parte della pubblicità per la bibita nel 1920, in un'illustrazione pubblicata su The Saturday Evening Post, la società riporta sul suo sito web per la Spagna. Questa prima apparizione è stata disegnata dall'illustratore Thomas Nast ed è rimasta con Coca-Cola per alcuni anni. Ma il Babbo Natale famoso oggi nasce nel 1931 come invenzione del fumettista Haddon Sundblom, su commissione dell'agenzia pubblicitaria della famosa società di bibite. È ispirato alla poesia A visit from St. Nicholas, scritta da Clement Clark Moore e cercava di rappresentare lo spirito natalizio e la felicità che la compagnia cercava di imprimere sul suo prodotto. L'artista ha cercato di costruire un personaggio bonario, amichevole e memorabile e ha disegnato il paffuto guidatore della slitta di dicembre fino al 1964. Sundblom ha usato il suo amico Lou Prentiss, un venditore in pensione, come modello fisico di Babbo Natale.

