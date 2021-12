https://it.sputniknews.com/20211223/atteso-alle-ore-17-decreto-su-green-pass-ridotto-a-6-mesi-mascherine-ffp2-divieto-feste-allaperto-14308578.html

Atteso alle ore 17 decreto su green pass ridotto a 6 mesi, mascherine Ffp2, divieto feste all'aperto

Atteso alle ore 17 decreto su green pass ridotto a 6 mesi, mascherine Ffp2, divieto feste all'aperto

Ormai si attende soltanto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri con cui si adotteranno nuove misure per contenere la pandemia non soltanto sul... 23.12.2021, Sputnik Italia

Tra le principali novità, riportate dai media italiani, l’obbligo di indossare la mascherina all'aperto fino al 31 gennaio 2021 e l’uso di mascherine Ffp2 nei locali al chiuso come cinema e teatri e durante gli eventi sportivi come allo stadio. La mascherina Ffp2 dovrà essere usata anche sui mezzi di trasporto pubblico.In merito alla terza dose, il ministro della Salute firmerà ad ore una ordinanza con cui stabilirà la riduzione da 5 a 4 mesi della distanza tra seconda dose di vaccino e terza dose (distanza tra ciclo vaccinale primario e dose di richiamo).Ulteriore stretta anche per quanto riguarda il super green pass, quello riservato a vaccinati e guariti. Al momento è previsto che possano entrare nelle sale interne di bar e ristoranti e pizzerie soltanto chi è in possesso del super green pass, ma si vuole estendere l’esibizione del super green pass anche a chi sorseggia il caffè al banco in piedi. Green pass rafforzato valido anche per musei e palestre.Inoltre, per meglio proteggere gli anziani residenti nelle Rsa, sarà richiesto di essere immunizzati con terza dose o con due dosi e un tampone negativo.Anche chi vorrà accedere in discoteca dovrà fare tre dosi di vaccino o presentare un tampone negativo con due dosi fatte.Osservati speciali anche gli impianti sci, sui quali il Consiglio dei ministri pomeridiano sta valutando ulteriori restrizioni che vedono il ministro della Cultura Dario Franceschini contrario.

