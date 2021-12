https://it.sputniknews.com/20211223/allarme-per-la-confcommercio-a-rischio-consumi-di-famiglie-e-imprese-grazie-a-rincari-e-inflazione-14303572.html

Allarme per la Confcommercio: a rischio consumi di famiglie e imprese, grazie a rincari e inflazione

La Confcommercio lancia un monito: "Con rincari e inflazione a rischio consumi famiglie". Male anche le imprese, che vedranno rincari della spesa energetica... 23.12.2021, Sputnik Italia

Costo molto caro quello previsto dall'associazione di categoria di riferimento per i commercianti del Paese: il caro bollette da un lato e l'impennata dell'inflazione dall'altro potrebbero costituire un pericoloso inizio di questo 2022 alle porte per le famiglie e le imprese italiane.Si prevede infatti una maggiore spesa di più di 11 miliardi per le famiglie. Male anche per le imprese, se, come sottolinea Confcommercio, si avrà una spesa energetica maggiorata di più del 40%.Esprime così preoccupazione Carlo Sangalli, presidente della Confederazione:L'organismo italiano di rappresentanza per le imprese del settore del turismo, del commercio e dei servizi nel settore terziario, nella sua analisi, riporta un dato che rende bene idea dell'escalation in bolletta subita da imprese e famiglie italiane:Il direttore dell'Ufficio studi dell'organizzazione, Mariano Bella, alza il livello d''allarme, dicendo che difficilmente le famiglie italiane possono far fronte a quest'innalzamento nelle voci di spesa, a pesare sui bilanci familiari, e che si vedranno così presto costrette presumibilmente a dover rinunciare a quelle spese non considerate indispensabili. In questo modo, però, si prolungheranno ulteriormente le difficoltà di settori che sono "già stati colpiti dalla pandemia":Passa poi ad un esempio concreto la Confcommercio, indicando il caso di un negozio che impegni una potenza di 35 chilowattora, ed un consumo annuo di 75mila chilowattora, che si vedrebbe un aumento in bolletta elettrica per oltre 6mila euro su base annuale.Per un ristorante "medio", che impegna una potenza di 50 chilowattora ed un consumo di 100mila chilowattora annui, il rincaro sarebbe di circa 8,5 mila euro su base annuale.Cifre non da poco. Tra i vari nodi da sciogliere sollevati da Confcommercio in tema, vi è la dipendenza dall'estero in materia energetica e gli oneri generali di sistema.L'organizzazione auspica quindi misure correttive e un calmieramento dei prezzi, nonché "misure regolatorie che assicurino mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale e sociale degli investimenti e sicurezza dell'approvvigionamento", per la realizzazione, parafrasando, di quella transazione ecologica tanto auspicata, ma al tempo stesso temuta, per i costi che sta dimostrando.

