Via libera del Consiglio europeo all’accordo di pesca tra l’UE e il Regno Unito

Fissati i limiti dei diritti nell’Atlantico e nel Mare del Nord: il limite è di 100 stock ittici condivisi nelle acque comuni. 22.12.2021, Sputnik Italia

Il Consiglio Europeo ha approvato l’accordo raggiunto tra l’Unione Europea e il Regno Unito sulle possibilità di pesca per il 2022.Un via libera che apre la strada ai pescatori dell'UE per esercitare i propri diritti di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord e che mette un punto alla querelle tra Francia e Gran Bretagna sulle licenze nella Manica.I punti dell’accordoLo scorso 12 e 13 dicembre, nel corso del Consiglio Agricoltura e pesca, i ministri preposti avevano fissato TAC provvisori per gli stock ittici condivisi con il Regno Unito, in attesa dell’esito delle consultazioni UE-Regno Unito. Adesso questi limiti di cattura saranno modificati, per tener conto del nuovo accordo.L’intesa, che prevede una riduzione di stock di pesca, per esempio per la sogliola e il nasello, "crea certezza per le comunità di pescatori in entrambi i Paesi e stabilisce una solida base per la continua cooperazione UE-Regno Unito nel settore della pesca", ha commentato la direzione europea.

