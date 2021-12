https://it.sputniknews.com/20211222/variante-omicron-loms-avverte-una-nuova-tempesta-sta-arrivando-in-europa-14288683.html

Variante Omicron, l'OMS avverte: "Una nuova tempesta sta arrivando in Europa"

Variante Omicron, l'OMS avverte: "Una nuova tempesta sta arrivando in Europa"

Secondo il responsabile europeo dell'Oms, i sistemi sanitari dei Paesi europei arriveranno sull'orlo del baratro nei prossimi mesi. 22.12.2021, Sputnik Italia

Il nuovo ceppo Omicron del Covid-19 è pronto a far abbattere "una nuova tempesta" sull'Europa.Ad affermarlo è stato il direttore europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge."Entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari, già sotto pressione, sull'orlo del baratro", ha messo in guardia Kluge.Il funzionario dell'Oms ha quindi invitato tutta la popolazione del Vecchio Continente alla vaccinazione, considerata l'unica vera arma contro il virus e contro Omicron in particolare.Finora, in Europa, sono state somministrate 715.029.533 dosi di vaccino anti-Covid dall'inizio della campagna vaccinale.Nel complesso, si stima che oltre il 72% della popolazione europea abbia ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre i totalmente immunizzati sono oltre il 68%.

