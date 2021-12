https://it.sputniknews.com/20211222/vaccini-centro-gamaleya-pubblicati-i-dati-sullefficacia-di-sputnik-light-contro-omicron-14296059.html

Vaccini, centro Gamaleya: pubblicati i dati sull'efficacia di Sputnik Light contro Omicron

Vaccini, centro Gamaleya: pubblicati i dati sull'efficacia di Sputnik Light contro Omicron

Lo studio rivela che il vaccino Sputnik Light garantisce una forte protezione contro contagio, malattia grave e ospedalizzazione nel caso di ceppo Omicron. 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T15:01+0100

2021-12-22T15:01+0100

2021-12-22T15:01+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

Un articolo sulla risposta anticorpale neutralizzante del vaccino Sputnik Light al ceppo Omicron è stata pubblicata sul server di prestampa medRxiv, hanno fatto sapere oggi il Centro Gamaleya e il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).Secondo i dati della ricerca, lo Sputnik V dimostra un'elevata attività di neutralizzazione del virus nella variante Omicron.Sputnik Light mostra un'attività di neutralizzazione del virus potenziata contro Omicron, in quanto il 100% degli individui che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino sviluppa anticorpi e mostra alti livelli di anticorpi a 2-3 mesi dall'inoculazione, osserva l'articolo.Così, l'efficacia pronosticata delle due dosi di Sputnik V, con la dose di richiamo Sputnik Light, contro l'infezione da Omicron è superiore all'80%, sostengono gli scienziati.Il vaccino Sputnik V è approvato in 71 Paesi, con una copertura di 4 miliardi di persone, più del 50% della popolazione mondiale. L'efficacia del vaccino è del 97,6%, sulla base di un'analisi dei dati effettuata su 3,8 milioni di russi vaccinati.Lo Sputnik Light è stato registrato in oltre 20 paesi, come vaccino base e di richiamo, e può essere utilizzato dopo l'immunizzazione con vaccini di altri produttori in paesi come Argentina, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, San Marino e Filippine.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo