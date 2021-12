https://it.sputniknews.com/20211222/turchia-approvato-turcovac-il-vaccino-anti-covid-di-produzione-turca-14294554.html

Turchia: approvato Turcovac, il vaccino anti-COVID di produzione turca

Turchia: approvato Turcovac, il vaccino anti-COVID di produzione turca

Il ministero della Salute della Turchia ha approvato, per l'utilizzo in via d'emergenza, il vaccino contro il coronavirus sviluppato nel Paese, denominato... 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T18:14+0100

2021-12-22T18:14+0100

2021-12-22T18:14+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866226_0:145:2768:1702_1920x0_80_0_0_232f018779dcdc51b258d91eb95aea79.jpg

"Il vaccino nostrano Turcovac è stato approvato per l'uso d'emergenza, abbiamo avviato la sua produzione in serie", ha affermato Koca ai giornalisti.Il ministro ha aggiunto che entro la fine di quest'anno il farmaco sarà ampiamente utilizzato nel Paese.Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha assistito alla presentazione del vaccino sviluppato internamente in videoconferenza ed ha augurato il buon uso dello stesso. Il capo di Stato ha inoltre espresso la disponibilità ad inviare il vaccino turco all'estero.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo