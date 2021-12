https://it.sputniknews.com/20211222/terze-dosi-renzi-incalza-speranza-datti-una-mossa-vaccinare-anche-di-notte-14291384.html

Terze dosi, Renzi incalza Speranza: "Datti una mossa, vaccinare anche di notte"

Secondo l'ex sindaco di Firenze, il governo dovrebbe accelerare in maniera più decisa sui richiami. 22.12.2021, Sputnik Italia

italia

politica italiana

Quella di "anticipare la terza dose" di vaccino anti-Covid "è una scelta che andava fatta un mese fa, non adesso".Ad affermarlo, su Twitter, è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che esprime una forte critica nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza.L'ex presidente del Consiglio ha quindi fatto notare, in un'intervista, che "tra la seconda e la terza dose passa un periodo che vede scendere velocemente gli anticorpi", che però risulta per qualche motivo più alto in Italia, rispetto ad altri paesi quali Francia e Inghilterra.L'auspicio di Renzi è che si cominci a "vaccinare anche di notte perché quelli che si beccano adesso il contagio e hanno fatto una doppia vaccinazione, ma hanno magari prenotato per il 28 dicembre o per il 3 gennaio la terza dose, si mangiano le mani".

