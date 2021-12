https://it.sputniknews.com/20211222/teheran-deraglia-un-treno-della-metropolitana-almeno-22-feriti-14288864.html

Ancora sconosciute le cause che hanno portato al terribile incidente. 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T08:48+0100

2021-12-22T08:48+0100

2021-12-22T09:00+0100

mondo

Almeno 22 persone sono rimaste ferite in seguito al deragliamento di un treno nella metropolitana di Teheran.Uno di loro si trova in condizioni critiche. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim:Secondo l'agenzia Fars, l'incidente avrebbe provocato lo scontro tra due treni alla stazione di Chitgar, sulla linea 5.Sul posto sono state inviate diverse ambulanze e, secondo i media locali, sono già state aperte le indagini per stabilire le cause esatte della tragedia.Intanto, sui social network sono state pubblicate diverse sequenze filmate che rendono conto della situazione sul luogo dell'incidente.

