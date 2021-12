https://it.sputniknews.com/20211222/san-marino-al-via-la-somministrazione-di-dose-di-richiamo-sputnik-light---video-14297399.html

San Marino: al via la somministrazione di dose di richiamo Sputnik Light - Video

San Marino: al via la somministrazione di dose di richiamo Sputnik Light - Video

San Marino ha iniziato a vaccinare i pazienti con la dose di richiamo del vaccino anti-Covid Sputnik Light all'ospedale di San Marino.

"Oggi ho deciso di fare la booster di Sputnik, perché ritengo il vaccino molto affidabile", ha commentato Flavio, un infermiere dell'ospedale.Secondo il responsabile della campagna di vaccinazione anti-Covid-19 dell'ospedale, ad oggi sono state effettuate circa un migliaio di prenotazioni di vaccinazioni e l'ospedale ha riscontrato anche interesse per l'adozione del vaccino dall'estero.L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) deve ancora approvare i vaccini russi Sputnik, il che significa che le persone che sono state vaccinate solo con il vaccino Sputnik non sono in grado di ricevere il passaporto sanitario dell'Ue.

