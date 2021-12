https://it.sputniknews.com/20211222/recovery-plan-gentiloni-lue-firmera-la-prima-rata-italia-entro-natale-14295904.html

Recovery plan, Gentiloni: "L'Ue firmerà la prima rata Italia entro Natale"

In seguito all'ok di Bruxelles, l'Italia potrà fare richiesta di esborso per le risorse previste dal Recovery. 22.12.2021, Sputnik Italia

I negoziati per l'apertura delle richieste per le prime rate del Recovery Fund dei paesi membri dell'UE sono a buon punto.Ad affermarlo è stato il Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, precisando che l'intesa riguardante l'Italia dovrebbe essere finalizzata entro Natale:Gentiloni ha aggiunto che, dopo la firma, "il governo può, quando lo decide, fare la richiesta di esborso", precisando che i tempi istituzionali per il via libera arrivano a "tre mesi".L'ex presidente del consiglio ha anche risposto alle domande di alcuni giornalisti, che gli chiedevano se Bruxelles sia preoccupata per l'attuazione del Recovery plan da parte dell'Italia, nel caso in cui il governo dovesse cambiare a seguito dell'elezione del capo dello Stato.

