Record di casi tra i bambini al 28%, aumentano le classi in Dad: almeno 10mila



La pandemia si fa spazio tra i banchi di scuola. Sileri ipotizza un rientro posticipato dalle vacanze, mentre le vaccinazioni pediatriche procedono, ma a ritmo... 22.12.2021, Sputnik Italia

Un positivo su quattro in Italia oggi è minorenne. Il totale è 384mila e, di questi, circa 100mila hanno meno di 18 anni.Il coronavirus, quindi, in questa coda dell’anno si fa strada tra i banchi di scuola, soprattutto alle elementari, dove le vaccinazioni sono appena iniziate e attualmente si conta soltanto il 2,5% di immunizzati, circa 92mila bambini.Aumentano i casi e le classi in DadIl contagio, secondo i dati del ministero della Salute, si diffonde soprattutto alle elementari, mentre alle medie e alle superiori il dato scende: anche grazie al fatto che otto su 10 della platea 12-19 anni ha ricevuto almeno la prima dose.E, con i contagi, cresce il numero delle classi che tornano alla didattica a distanza: solo almeno 10mila sulle 400mila totali.L’incidenza settimanale è arrivata a 317 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 195 positivi ogni 100mila abitanti dell’intera popolazione.Sileri: se la curva va fuori controllo, possibile la chiusura delle scuoleIntanto, proprio sul fronte dei contagi nelle scuole, si è espresso il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che non esclude un rientro dalle vacanze natalizie posticipato, con la chiusura delle scuole.

