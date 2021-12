https://it.sputniknews.com/20211222/profumo-leonardo-vuole-essere-leader-nella-difesa-del-futuro-ma-litalia-faccia-delle-scelte-14290611.html

Profumo: “Leonardo vuole essere leader nella difesa del futuro, ma l’Italia faccia delle scelte”

L’amministratore delegato del gruppo parla del piano che prevede di catalizzare l’attenzione su alcune parti dell’attuale business, cybersicurezza... 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T11:06+0100

Leonardo, società italiana leader mondiale negli elicotteri e con un posto di rilievo anche nell’aeronautica, punta a essere leader anche negli scenari futuri di sviluppo del nuovo settore della difesa, fatto sempre più di tecnologia, di digitalizzazione e di spazio.L’amministratore delegato Alessandro Profumo parla al Corriere della Sera proprio delle prospettive di crescita e di affermazione del gruppo, controllato dallo Stato.Competenze che sono strettamente collegate all’elettronica e al digitale, dice Profumo: “Significa avere comunicazioni sicure, intelligenza artificiale, supercalcolo. Il digitale non è un’applicazione o una tecnologia a servizio ma un fondamento della nostra attività”.I nuovi orizzonti della difesaL’ad di Leonardo illustra quali sono le sfide di produzione e strategia che stanno dietro al lavoro odierno, e dei prossimi anni, del colosso.Uscire dal settore dei cannoni per la leadership in elicotteri e in elettronicaPer Profumo, si tratta di scelte drastiche e che indirizzano il futuro, basate sull’assunto che “non si può fare tutto”, dice Profumo.E, per questo, Leonardo ha proposto di uscire dalle aziende Oto Melara e Wass, che producono cannoni.Una vendita su cui dovrà dire la sua il governo, che “ha il golden power”.“Noi possiamo, come abbiamo fatto, spiegare il senso della nostra azione che si inscrive nella Direttiva per la Politica Industriale della Difesa emanata dal Ministero della Difesa”.Una strategia che ha previsto l’acquisto di una quota in un’azienda della difesa tedesca, la Hensoldt, “che essendo attiva nell’elettronica ci permette di adempiere a quel ruolo di campione nazionale che deve creare valore per l’intero sistema-Paese oltre ad assicurarne per la nostra parte la difesa e la sicurezza”.Un traguardo da raggiungere, forti dei nuovi ordini della Marina militare americana per 104 elicotteri totali, l’addestramento dei piloti americani, i marines, il centro operativo di cyber sicurezza delle risorse spaziali europee dell’Esa che è Leonardo.“Una cosa è chiara dopo l’Afghanistan, che l’Europa della difesa deve cominciare a esistere. L’ha detto la Von der Leyen, lo dice Borrel. È evidente agli europei. Ed è per questo che anche il Paese deve fare scelte”.

Rachele Samo

