https://it.sputniknews.com/20211222/pordenone-fermata-banda-di-albanesi-specializzata-nei-furti-nei-centri-commerciali-5-arresti-14288249.html

Pordenone, fermata banda di albanesi specializzata nei furti nei centri commerciali: 5 arresti

Pordenone, fermata banda di albanesi specializzata nei furti nei centri commerciali: 5 arresti

Nel complesso, le forze dell'ordine hanno messo le mani su circa 8.000 euro di refurtiva. 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T10:42+0100

2021-12-22T10:42+0100

2021-12-22T10:42+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/14053125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9631d70667d6a1dbf1e4152207e978e2.jpg

La Squadra mobile della Questura di Pordenone ha fatto scattare le manette per due donne e tre uomini, tutti di nazionalità albanese, ritenuti responsabili di decine di furti in centri commerciali in tutta Italia.La banda era specializzata in una particolare tecnica, che veniva applicata soprattutto ai negozi "H&M Hennes & Mauritz".I malviventi arrivavano ogni votla dall'Albania e, dopo aver noleggiato un'auto, compivano una serie di furti con il medesimo sistema, per poi rientrare nel proprio paese di origine.Gli agenti, al momento dei fermi, hanno sequestrato un grande quantitativo di merce rubata, del valore complessivo pari a circa 8.000 euro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia