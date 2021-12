https://it.sputniknews.com/20211222/nas-medici-e-sanitari-non-vaccinati-al-lavoro-308-da-novembre-135-denuncie-14293075.html

NAS, medici e sanitari non vaccinati al lavoro: 308 da novembre, 135 denuncie

Nell'ambito di una serie di operazioni, i carabinieri del Nas hanno scoperto 308 professionisti non idonei a svolgere le loro mansioni, in quanto non... 22.12.2021, Sputnik Italia

Nel periodo da novembre fino a oggi, i militari hanno scoperto 308 medici e sanitari non vaccinati, comunque in servizio. Le operazioni dei Nas in diverse regioni, tra cui, in particolare, Piemonte, Sicilia, Trentino, Emilia-Romagna, Veneto e Campania, hanno interessato 6.600 posizioni.Alle procure sono state denunciate 135 persone, tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure che sarebbero responsabili di esercizio abusivo della professione, per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività, nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione emessi da Autorità sanitarie e relativi Ordini.All'esito dei controlli, i militari hanno effettuato chiusure e sequestri di 6 studi medici e dentistici, nonché di 2 farmacie, nelle quali lavoravano professionisti già sospesi. Inoltre, sono stati sequestrati farmaci e dispositivi medici, utilizzati in maniera fraudolenta dai professionisti che non avevano titolo alla loro detenzione ed impiego.I Nas continueranno a monitorare il rispetto degli obblighi vaccinali, nonché l'osservanza delle varie tipologie di Green Pass.

