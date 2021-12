https://it.sputniknews.com/20211222/moratti-nessun-incontro-segreto-con-la-meloni-per-il-colle-lunico-candidato-e-berlusconi-14289471.html

Moratti: “Nessun incontro segreto con la Meloni. Per il Colle l’unico candidato è Berlusconi”

La vicepresidente della Regione Lombardia allontana da sé le sirene dell’elezione al Quirinale e si dice concentrata totalmente sulla gestione della Sanità... 22.12.2021, Sputnik Italia

Il suo nome è il più citato da giorni nei ragionamenti legati al dopo-Mattarella, ma Letizia Moratti non intende parlare di corsa al Quirinale, perché la sua priorità è la Sanità della Lombardia. E, riporta La Stampa, sull’incontro con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, precisa che non era segreto e non ha a che fare con il Colle.Al momento, la Moratti, assessore al Welfare lombardo, pensa soltanto al suo incarico: “Regione Lombardia è un impegno significativo, importantissimo, al quale tengo molto e a cui sto dedicando tutta me stessa”.E sulle candidature al Quirinale, ribadisce il sostegno al Cavaliere.La Lombardia deve restare zona biancaLa Moratti parla poi delle ore e dei giorni cruciali per superare la nuova impennata di contagi: “La zona bianca per la Lombardia è un elemento psicologico importante che fa capire che il piano vaccinale serve e funziona. Dobbiamo cercare di rimanere in zona bianca il più possibile”.E la sfida odierna è quella di “sostenere i numeri ragguardevoli delle vaccinazioni, che sono più di 100mila al giorno; curare i pazienti Covid che in numero crescente stanno affluendo negli ospedali lombardi, dal primo dicembre abbiamo registrato un aumento del 42% e, infine, di recuperare le prestazioni ambulatoriali e chirurgiche che si sono fisiologicamente ridotte a causa della pandemia”.

