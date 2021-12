https://it.sputniknews.com/20211222/manovra-romeo-lega-lavoriamo-per-votarla-nella-notte-tra-il-23-e-il-24-14292650.html

Manovra, Romeo (Lega): "Lavoriamo per votarla nella notte tra il 23 e il 24"

Manovra, Romeo (Lega): "Lavoriamo per votarla nella notte tra il 23 e il 24"

Il senatore leghista ha assicurato che il suo gruppo farà il possibile per garantire l'approvazione della finanziaria prima di Natale. 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T15:44+0100

2021-12-22T15:44+0100

2021-12-22T15:44+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/128/14/1281419_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_3a184f2d89f1ee2b4e97431c5bd6ca99.jpg

La legge di bilancio potrebbe essere votata nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, riducendo così i tempi inizialmente previsti e raggiungendo l'approvazione entro il Natale.A riferirlo nell'Aula del Senato è stato il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo.Il senatore del Carroccio ha dichiarato che l'invito del governo a fare più in fretta è stato accolto:Gli emendamenti alla ManovraIeri la commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a tutti gli emendamenti del governo per la manovra.Sì dunque anche all'emendamento omnibus, che introduce in manovra il taglio di Irpef e Irap, la rateizzazione delle bollette, riscrive il patent box e rifinanzia il bonus TV.In precedenza erano state approvate diverse altre modifiche alla finanziaria, tra cui si ricordano l'incremento da 5.000 a 10.000 euro del tetto di spesa per il bonus mobili, l'incremento di 5 milioni al fondo per i diritti e le pari opportunità, l'incremento di 3 milioni per il fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere e la proroga fino al 31 marzo 2022 per le cartelle esattoriali notificate a partire dal 1° gennaio 2021.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia