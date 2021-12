https://it.sputniknews.com/20211222/libia-commissione-parlamentare-impossibile-tenere-le-elezioni-presidenziali-il-24-dicembre-14290167.html

Libia, commissione parlamentare: "Impossibile tenere le elezioni presidenziali il 24 dicembre"

Libia, commissione parlamentare: "Impossibile tenere le elezioni presidenziali il 24 dicembre"

Dopo le tensioni a Tripoli dei giorni scorsi, arriva oggi la prima conferma ufficiale del mancato svolgimento delle elezioni presidenziali in Libia il 24... 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T09:57+0100

2021-12-22T09:57+0100

2021-12-22T10:00+0100

mondo

libia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/241/51/2415164_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_8bcced22004950a411879145aa51d00b.jpg

Una commissione parlamentare libica ha dichiarato che è diventato "impossibile" tenere il voto presidenziale tanto atteso il prossimo 24 dicembre, come previsto in precedenza.Lo riferisce questa mattina l'Associated Press, precisando che si tratta della prima dichiarazione ufficiale riguardante il fatto che il voto non si svolgerà venerdì, anche se una tale possibilità era ampiamente prevedibile, anche in virtù delle crescenti richieste di rinvio e delle tensioni dei giorni scorsi.In una lettera al presidente del Parlamento Aguila Saleh, il parlamentare al-Hadi al-Sagheir, capo del comitato incaricato di seguire il processo elettorale, ha affermato che secondo la commissione "è impossibile tenere le elezioni come previsto, il 24 dicembre".Nella nota non è stato specificato se sia già stata fissata un'altra data per la votazione o la stessa sia stata annullata del tutto.Centinaia di candidati si erano presentati per le elezioni, tra cui diverse figure di alto profilo, come il comandante dell'Esercito nazionale libico (LNA) Khalifa Haftar, il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia Akila Saleh, l'attuale capo del governo di unità nazionale (PNU) Abdelhamid Dbeiba, nonché l'ex capo del Ministero degli Affari Interni del Governo di Accordo Nazionale (PNS) della Libia Fathi Bashaga.Tra i candidati, anche il figlio del l'ex leader della Libia Muammar Gheddafi, Seif al-Islam Gheddafi, il quale, però, era stato bandito dalla corsa elettorale.

https://it.sputniknews.com/20211220/libia-se-lelezione-e-una-maledizione-14272536.html

libia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, libia