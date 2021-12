https://it.sputniknews.com/20211222/lavrov-primo-giro-di-colloqui-russia-usa-sulle-garanzie-di-sicurezza-fissato-a-inizio-2022-14291767.html

Lavrov: "Primo giro di colloqui Russia-USA sulle garanzie di sicurezza fissato a inizio 2022"

Lavrov: "Primo giro di colloqui Russia-USA sulle garanzie di sicurezza fissato a inizio 2022"

Lavrov aveva già confermato la disponibilità di Washington a tenere dei colloqui sulle proposte di sicurezza di Mosca. 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T11:32+0100

2021-12-22T11:32+0100

2021-12-22T12:18+0100

mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/13049189_0:0:3375:1899_1920x0_80_0_0_1ec1920bf64aa94e9d56e18a2432b879.jpg

Il primo giro di colloqui sulla sicurezza tra Russia e Stati Uniti è previsto per l'inizio del 2022, ha rivelato mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista esclusiva a Russia Today.Il capo della diplomazia russa ha inoltre osservato che Mosca intende sollevare la questione delle garanzie di sicurezza anche con l'OSCE.Secondo il ministro degli Esteri, la reazione di Washington alle proposte di sicurezza di Mosca è stata "professionale".Lavrov ha sottolineato che ci sono alcuni punti fondamentali nelle proposte di sicurezza per Mosca, ma la Russia è interessata al negoziato ed è pronta a discutere diverse posizioni.Il ministro degli Esteri, in precedenza, aveva confermato che la Casa Bianca ha espresso la disponibilità a intavolare colloqui con la Russia sulle proposte, che prevedono che la NATO non si espanda verso est e non collochi armi offensive nei paesi confinanti con la Russia.La Casa Bianca ha anche affermato di ritenere che i negoziati "saranno più produttivi se si svolgeranno in un clima senza tensioni, e non il contrario".Martedì scorso, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha rilevato che la Russia è responsabile della "crescita delle tensioni" in Ucraina, dopo settimane di accuse relative al fatto che Mosca avrebbe "ammassato" truppe vicino al confine ucraino.Mosca ha ripetutamente negato tali accuse, rimarcando di aver spostato i contingenti militari all'interno dei propri confini nazionali.

https://it.sputniknews.com/20211221/usa-paesi-nato-discuteranno-delle-modifiche-allo-schieramento-delle-truppe-in-europa-14284751.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia