Italia-Russia: startup e decarbonizzazione, Ferlenghi (ENI) premiato da ministro dell'energia Russo

Il Ministro dell'Energia della Federazione Russa ha premiato il capo di Eni in Russia Ernesto Ferlenghi.

Il Ministro dell'Energia della Federazione Russa Nikolay Shulginov ha consegnato al capo rappresentanza Eni nella Federazione Russa e Head of Russia and Central Asia Market development, Ernesto Ferlenghi un onorificenza per il contributo dato allo sviluppo delle relazioni tra Russia e Italia nel settore dell'energia.La consegna del riconoscimento è avvenuta a Mosca nel corso di una cerimonia ufficiale presso la sede del Ministero dell'Energia russo.Alla domanda quali sono le motivazioni che hanno portato a questo riconoscimento, Ferlenghi a Sputnik Italia spiega:Centrale è anche il ruolo della formazione di nuovi quadri in grado di inserirsi nel settore:Ernesto Ferlenghi è attivo dal 1998 nella Federazione Russa e dal 2005 è a capo dell'ufficio di rappresentanza Eni a Mosca.Negli anni passati Ernesto Ferlenghi è stato membro del cda di diverse aziende italiane e russe del settore dell'energia ed anche in joint venture.Al momento, Ferlenghi è anche a capo dello Steering Committee Green Initiative dell'Associazione del business europeo (AEB), la più grande rappresentanza di investitori stranieri che operano sul mercato russo. Nell'ambito di questa attività, Ferlenghi promuove attivamente il dialogo tra le aziende russe ed europee nel campo della green economy, della decarbonizzazione e della lotta ai cambiamenti climatici globali e presidente del comitato energia.Nell'ambito delle relazioni bilaterali Russia-Italia, Ernesto è Vicepresidente Esecutivo di Confindustria Russia, parte del sistema confindustriale italiano (fino al 2020 ne è stato Presidente). Nel 2019, su decisione dell’allora Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, è stato nominato co-presidente della parte italiana del Forum di dialogo italo-russo delle società civili.

