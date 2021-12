https://it.sputniknews.com/20211222/israele-somministrera-una-quarta-dose-di-richiamo-agli-over-60-e-agli-immunodepressi-14287670.html

Israele somministrerà una quarta dose di richiamo agli over 60 e agli immunodepressi

Israele somministrerà una quarta dose di richiamo agli over 60 e agli immunodepressi

Il premier israeliano, Naftali Bennett, ha rimarcato il fatto che Israele resta in prima linea nella lotta al Covid. 22.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-22T07:12+0100

2021-12-22T07:12+0100

2021-12-22T08:23+0100

mondo

israele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/14287646_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c256f09302394787d7f6c8714d1f4b8.jpg

Israele è pronta a somministrare una quarta dose di richiamo di vaccino anti-Covid per i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, gli operatori sanitari e per gli immunodepressi.Lo ha annunciato nelle scorse ore il servizio stampa del primo ministro Naftali Bennett, a seguito di una raccomandazione della commissione di esperti sul coronavirus del Paese.Stando a quanto comunicato, gli aventi diritto potranno ricevere la quarta dose, a patto che siano trascorsi almeno quattro mesi dalla terza dose di richiamo, ha affermato.Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha accolto con favore la raccomandazione e ha incoraggiato i cittadini a vaccinarsi il più rapidamente possibile.Bennett ha anche applaudito gli sforzi di Israele nell'affrontare il Covid finora, affermando che il Paese continua ad "essere in prima linea nello sforzo globale per affrontare la pandemia".I numeri del Covid in IsraeleIl numero totale di nuovi casi di Covid in Israele ha superato lunedì i 1.300, una cifra che non era stata più raggiunta da metà ottobre.Nel frattempo, il coefficiente R del paese, equivalente il numero di persone infette da ogni persona con Covid-19, è balzato a 1,28, il livello più alto dall'inizio di agosto, quando Israele era all'apice della quarta ondata.Martedì si è riunito anche il comitato ministeriale del governo, incaricato di guidare la politica sulla pandemia, decidendo una serie di nuove misure, sulla scia della nuova ondata di contagi portati da Omicron.

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, israele