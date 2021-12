https://it.sputniknews.com/20211222/giappone-mcdonalds-a-secco-di-patatine-porzioni-miniaturizzate-ai-clienti-per-razionare-le-scorte-14295352.html

Giappone, McDonald’s a secco di patatine: porzioni miniaturizzate ai clienti per razionare le scorte

Giappone, McDonald’s a secco di patatine: porzioni miniaturizzate ai clienti per razionare le scorte

La McDonald's Holdings Co. Japan offrirà solo patatine fritte di piccole dimensioni da venerdì, dopo che un’alluvione al porto di Vancouver e la pandemia di... 22.12.2021, Sputnik Italia

La sezione giapponese della grande holding sta cercando di affrontare il problema con voli sostitutivi e collaborando con fornitori e importatori, tuttavia, almeno da questo venerdì fino al prossimo 30 dicembre, non potrà far altro che offrire solo patatine fritte di piccole dimensioni ai propri clienti, per poter razionare le scorte.Era necessaria l'eliminazione delle offerte di medie e grandi dimensioni "per garantire che il maggior numero possibile di clienti abbia accesso continuo alle nostre patatine fritte", hanno spiegato i portavoce, citati dal Japan Times.McDonald's spera che i problemi di fornitura, che interesseranno i suoi 2.900 punti vendita in Giappone, vengano risolti al più presto e ha affermato che tutto ciò comunque non influirà sulle offerte di hash brown, il popolare piatto americano per colazione, composto anch’esso da patate tritate finemente e fritte fino a doratura.Le ridotte porzioni comporteranno ovviamente uno sconto sui prezzi, fanno sapere i responsabili della McDonald's Holdings Co. Japan.

