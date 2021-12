https://it.sputniknews.com/20211222/gazprom-sospende-le-forniture-di-gas-verso-leuropa-attraverso-il-gasdotto-yamal-europe-14288487.html

Gazprom, sospese le forniture di gas verso l'Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europa

Gazprom non ha prenotato la capacità del gasdotto Yamal-Europa per mercoledì, né durante la sessione normale né in quella aggiuntiva, secondo i dati della... 22.12.2021, Sputnik Italia

La società continua a ridurre le prenotazioni per il transito attraverso la Polonia: venerdì ha acquistato 27 milioni di metri cubi, sabato 5,2 milioni, domenica 4,2 milioni, lunedì 3,8 milioni degli 89,1 milioni disponibili, e martedì non ha ordinato nulla.In precedenza, Gazprom aveva riservato 31,4 milioni di metri cubi al giorno, mentre in alcuni giorni venivano utilizzate solo sessioni aggiuntive e pianificazioni intraday a breve termine per diverse ore.Il gasdotto Yamal-Europa (insieme al Nord Stream e al sistema di trasporto del gas ucraino) è una delle principali rotte per le forniture di gas russo all'Europa. Il percorso, lungo più di duemila chilometri, attraversa quattro stati: Russia, Bielorussia, Polonia e Germania. La sua capacità produttiva è di 33 miliardi di metri cubi di gas all'anno.Il contratto a lungo termine di Gazprom con la Polonia, per il transito del gas attraverso il gasdotto Yamal-Europa, è scaduto lo scorso anno e per l'anno termico 2020-2021 la società ha prenotato la capacità del gasdotto tramite un'asta.

