Elon Musk svela qual è il "virus" più pericoloso per la civiltà moderna

Il noto imprenditore è stato a lungo in confronto con esponenti della sinistra, per via della loro ideologia Woke ('sveglio' in italiano, ideologia che invita... 22.12.2021, Sputnik Italia

Un'altra cosa criticata da Musk è la cultura della cancellazione, una forma moderna di ostracismo, in cui una persona viene fortemente contestata, facendo notare ironicamente che essa stessa dev'essere cancellata.L'imprenditore ha rilasciato la dichiarazione mentre parlava al podcast di The Babylon Bee. Parlando dell'argomento dell'umorismo, Musk si è lamentato del fatto che gli spettacoli satirici e comici abbiano fatto "una svolta a sinistra" e introdotto "un sacco di zone interdette al volo", pur non facendo umorismo sulla sinistra stessa.Musk crede che le persone dovrebbero cercare di costituire "una società positiva", sottolineando che l'ideologia Woke "vuole fondamentalmente rendere illegale la commedia", aggiungendo che questa ideologia "crea divisioni, esclude ed è piena di odio".Dave ChappelleIl comico e attore, che ha vinto cinque Emmy e tre Grammy, è stato preso di mira da quando ha iniziato a fare battute sulla comunità LGBTQ nei suoi show pubblicati su Netflix, definiti "transofobiche". Chappelle ha detto che non ha mai avuto intenzione di offendere nessuno ed è infatti un sostenitore della comunità, ma ha sottolineato di essere preoccupato per la libertà di espressione.

