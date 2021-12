https://it.sputniknews.com/20211222/draghi-leuropa-non-ha-le-capacita-per-imporre-sanzioni-alla-russia-sul-gas-14294769.html

Draghi: "L'Europa non ha le capacità per imporre sanzioni alla Russia sul gas"

Per Mario Draghi, l'Europa non è in grado, al momento, di imporre sanzioni economiche sul gas russo. 22.12.2021, Sputnik Italia

L'UE non ha alcuna capacità per imporre sanzioni contro la Russia nel campo del gas e non è in grado di farlo.Ad affermarlo, oggi, è stato presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno.Il premier ha ribadito che l'Unione Europea dovrebbe attualmente mantenere un dialogo con la Russia, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la volontà di mantenere un canale di negoziato che permetta di evitare "conseguenze irreversibili".Il gasdotto congiunto russo-europeo Nord Stream-2 è stato completato all'inizio di quest'anno, tuttavia, è ancora in attesa di certificazione da parte delle autorità di regolamentazione tedesche ed europee.Tuttavia, alcuni rapporti recenti hanno suggerito che il progetto potrebbe essere interrotto a causa dell'aumento delle tensioni tra Russia e Ucraina.Mosca ha ripetutamente respinto le affermazioni sui piani di "invasione" dell'Ucraina e ha messo in guardia contro la politicizzazione del Nord Stream-2.La Russia ha anche criticato le sanzioni statunitensi contro il gasdotto, che miravano a fermarne la costruzione, dicendo che è un esempio di "concorrenza sleale".Mentre l'approvazione del progetto è ancora in fase di valutazione, l'Europa sta affrontando un picco senza precedenti dei prezzi del gas, con i futures sul gas che hanno raggiunto il record di 2.187 dollari per 1.000 metri cubi.

